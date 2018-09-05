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Пока нет полного анализа: Арцвик Минасян – о влиянии санкций против РФ на экономику Армении

Пока нет полного анализа: Арцвик Минасян – о влиянии санкций против РФ на экономику Армении

Министр экономического развития и инвестиций Армении Арцвик Минасян коснулся вопроса о влиянии санкций против РФ на экономику Армении. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал в беседе с журналистами 5-го сентября.

По его словам, пока нет полного анализа в вопросе  о влиянии санкций против РФ на экономику Армении.

«Естественно влияние может иметь место. Это влияние должно быть представлено со всех сторон – как отрицательных, так и с позиции предоставления определенных возможностей. Я представлю более полную картину, как только мы будем ее иметь»,- сказал он.


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