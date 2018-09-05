Служба Госконтроля представила в МО Армении предложения в связи с организацией призыва, что поможет снизить коррупционные риски в этом процессе. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал начальник Службы Госконтроля Армении Давид Санасарян, подводя итоги 100 дней своей деятельности.

«Мои советники побывали в Центральном сборном пункте, проводили там мониторинг, в результате и родились предложения, которые мы представили в МО Армении. Мы думаем, что призыв надо организовать несколько иными способами, что поможет снизить коррупционные риски в этом процессе»,- сказал начальник Службы Госконтроля Армении Давид Санасарян.

По его словам, в ближайпем будущем по этому вопросу в МО Армении состоится совещание.