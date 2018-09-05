Белый дом назвал книгу журналиста The Washington Post о Трампе сборником лживых историй

Книга журналиста, члена редколлегии газеты The Washington Post Боба Вудворда "Страх. Трамп в Белом доме" является собранием сфабрикованных историй, пересказанных бывшими сотрудниками, чтобы опорочить президента. Как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении, распространенном во вторник пресс-службой Белого дома.

"Это книга - не более чем сфабрикованные истории, часть из них - от недовольных экс-сотрудников, которые хотят выставить президента в плохом свете", - сообщает Белый дом. "Демократы и их союзники в СМИ понимают, что с такой успешной работой, которую делает он, никто не сможет победить его в 2020 году - даже близко не сможет", - считают в пресс-службе, выражая при этом негодование, что содержание книги получило широкую огласку в СМИ.

Как стало известно ранее во вторник, в книге, которая поступит в продажу 11 сентября, рассказывается о работе администрации Трампа. В ней говорится, что глава администрации отдавалПентагону в минувшем году эмоциональный приказ об уничтожении президента Сирии Башара Асада, однако министр обороны Джеймс Мэттис не стал выполнять данное распоряжение.

Также сообщается, что глава аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли в беседе с коллегами назвал президента Дональда Трампа идиотом, а также заявлял, что тот "потерял рассудок". Кроме того, в тексте говорится, что спустя месяц президентства Трамп попросил генерала Данфорда разработать план нанесения превентивного удара по КНДР, что ошеломило генерала.