Члены сборной Армении по боксу вышли в финал на студенческом первенстве мира

Члены сборной Армении по боксу удачно выступили на студенческом первенстве мира. Как передает «Арменпресс», двое из них вышли в финал.

На студенческом первенстве мира, проходящем в г. Элиста, боксеры Жоржик Марутян и Генрик Саргсян вышли в финал. Ануш Григорян потерпела поражение в полуфинале и выбыла из соревнований. Завтра за путевку в финал будет бороться Гурген Ованнисян.