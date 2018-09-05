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Члены сборной Армении по боксу вышли в финал на студенческом первенстве мира

Члены сборной Армении по боксу вышли в финал на студенческом первенстве мира

Члены сборной Армении по боксу удачно выступили на студенческом первенстве мира. Как передает «Арменпресс», двое из них вышли в финал.

На студенческом первенстве мира, проходящем в г. Элиста, боксеры Жоржик Марутян и Генрик Саргсян вышли в финал. Ануш Григорян потерпела поражение в полуфинале и выбыла из соревнований. Завтра за путевку в финал будет бороться Гурген Ованнисян.


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