СМИ: в результате взрыва на западе Грузии один человек погиб
Один человек погиб и трое получили ранения в результате взрыва неустановленного устройства в городе Поти на западе Грузии. Как передает Арменпресс, об этом в среду сообщила телекомпания Rustavi 2 с места происшествия.
По предварительным данным, в руках у молодых людей взорвалась граната. Четверых пострадавших доставили в городскую больницу. Один из них скончался.
Инцидент произошел на одной из центральных улиц Поти на рассвете. Место взрыва оцеплено полицией, проводятся следственные действия. МВД пока не комментирует данный факт.
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