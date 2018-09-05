После длившегося около 5 часов поединка, Надаль вышел в полуфинал Открытого чемпионата США
Первая ракетка мира Рафаэль Надаль вышел в полуфинал Открытого чемпионата США. Как передает «Арменпресс», его соперником был Доминик Том, игра завершилась по сетам со счетом 0:6, 6:4, 7:5, 6:7 (4:7), 7:6 (7:5).За путевку в финал Рафаэль Надаль будет сражаться с аргентинцем Хуаном-Мартином дель Потро.
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