После длившегося около 5 часов поединка, Надаль вышел в полуфинал Открытого чемпионата США

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль вышел в полуфинал Открытого чемпионата США. Как передает «Арменпресс», его соперником был Доминик Том, игра завершилась по сетам со счетом 0:6, 6:4, 7:5, 6:7 (4:7), 7:6 (7:5).

За путевку в финал Рафаэль Надаль будет сражаться с аргентинцем Хуаном-Мартином дель Потро.