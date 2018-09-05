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Эрдоган заявил о важности сотрудничества с РФ для урегулирования ситуации в Идлибе

Эрдоган заявил о важности сотрудничества с РФ для урегулирования ситуации в Идлибе

Операция правительственных сил в сирийском Идлибе может привести к гуманитарной катастрофе и новой волне мигрантов, бегущих в соседнюю Турцию. Об этом, как сообщает в среду газета Sabah, заявил президент Турции Тайип Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Киргизии, передает Арменпресс.

"Там [в Идлибе] находятся около 3,5 млн человек, Россия и США перекладывают с себя ответственность друг на друга. Но если ракеты начнут падать на эту территорию, то случится серьезное кровопролитие, новый поток беженцев хлынет в Турцию", - сказал он.

Турецкий лидер также добавил, что "сотрудничество Турции с Россией и Ираном позволило избежать катастрофы в Идлибе", и "взаимодействие с Россией сейчас очень важно".

Кроме того, турецкий лидер рассчитывает на позитивный исход тройственного саммита по Сирии в Тегеране 7 сентября. 

"Мы надеемся на позитивный исход тройственного саммита, намеченного на 7 сентября в иранской столице. Надеемся, что саммит в Тегеране приведет к блокированию агрессии сил режима [президента Сирии Башара Асада]", - отметил он.

 




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