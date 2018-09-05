США поощряют правительство Армении в деле по улучшению бизнес-среды. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами в рамках форума по коммерческим возможностям франчайзинга сказал посол США в Армении Ричард Миллс.

По его словам, есть реальные возможности для совместного процветания армянского и американского бизнеса в новой Армении. «Мы поощряем правительство Армении продолжать работать над улучшением и развитием бизнес-среды . Бизнес среда, инвестиционный климат могут быть очень хрупкими. Достаточно одной ошибки правительства, одного плохого закона – и это отпугнет инвесторов. Поэтому я надеюсь, что правительство Армении продолжит держать в центре внимания то, какую оно создают атмосферу для бизнеса и инвестиций», - сказал посол США в Армении Ричард Миллс.

Что касается конференции, посвященной коммерческим возможностям франчайзинга, которую проводит посольство США в Армении, посол сказал, что конференция позволит создать новые связи между представителями деловых кругов обеих стран.

«Конференция собрала под одной крышей более 50 армянских и американских бизнесменов с целью создания новых возможностей для сотрудничества. Представители американского бизнеса получили возможность ознакомиться с особенностями бизнес-среды в Армении и представить свое видение франчайзинга здесь. Мы верим, что здесь есть реальные возможности для того, чтобы армянский и американский бизнес могли вместе процветать в новой Армении», - сказал Ричард Милс.