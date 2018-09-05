Пассажиропоток в аэропортах Армении вырос на 18.5%

Пассажиропоток в 2 аэропортах Армении в августе 2018 года составил 347 492 человек, что на 18.5% выше, чем за тот же период прошлого года. Пассажиропоток в 2 аэропортах Армении в январе-августе 2018 года составил 1 872 998 человек, что на 12.3% выше, чем за тот же период прошлого года.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе ГУГА РА, пассажиропоток в аэропорту «Звартноц» Еревана в августе 2018 года составил 329 665 человек, что является абсолютным рекордом.

Еще один рекорд – 1-го августа пассажиропоток в аэропорту «Звартноц» Еревана составил 11 837 человек.

В 2 аэропортах Армении в январе-августе 2018 года, по сравнению с тем же периодом прошлого года, на 11% выросло число взлетов-посадок.