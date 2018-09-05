СМИ: в Японии школьники оказались заблокированы на территории пансионата из-за тайфуна

160 учеников начальных классов и их преподаватели оказались заблокированы на территории находящегося в лесу в пригороде Киото пансионата из-за тайфуна "Джеби", который обрушился на западную часть Японии. Об этом в среду сообщило общественное телевидение NHK.

Отмечается, что дороги, ведущие к пансионату, были перекрыты поваленными деревьями. По данным телеканала, двум детям, находившимся на территории пансионата, стало плохо, поэтому японские спасатели экстренно эвакуировали их при помощи вертолета. Сейчас спасательные службы пытаются разобрать завалы деревьев, чтобы оставшихся детей можно было эвакуировать наземным транспортом.

По последним данным, по крайней мере 11 человек погибли и более 600 человек пострадали в Японии в результате тайфуна "Джеби". Наибольший ущерб стихия нанесла в префектурах Осака, Киото и Хёго, где произошли масштабные подтопления и обрывы линий электропередачи. За последние дни в общей сложности более тысячи внутренних и международных авиарейсов были отменены из-за непогоды - перебои в авиационном сообщении затронули десятки тысяч людей.

Во вторник оказался затоплен расположенный на насыпном острове международный аэропорт Кансай в городе Осака (административный центр одноименной префектуры). В двух его терминалах были заблокированы порядка 5 тыс. человек. Все они были благополучно эвакуированы спасателями.

Тайфун "Джеби" стал самым мощным в Японии за последние 25 лет. По данным японских метеорологов, он превратился в область низкого давления, которая движется по направлению к Сахалину.