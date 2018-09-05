Европейские индексы - 04-09-18

МОСКВА, 5 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 4 сентября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.10% и составил 12210.21 пункта, французский CAC 40 снизился на 1.31% и составил 5342.70 пункта, британский FTSE снизился на 0.62% и составил 7457.86 пункта, а российский RTSI снизился на 0.27% и составил 1082.21 пункта.