Европейские индексы - 04-09-18
МОСКВА, 5 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 4 сентября:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.10% и составил 12210.21 пункта, французский CAC 40 снизился на 1.31% и составил 5342.70 пункта, британский FTSE снизился на 0.62% и составил 7457.86 пункта, а российский RTSI снизился на 0.27% и составил 1082.21 пункта.
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