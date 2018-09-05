Цены на цветные металлы - 04-09-18

ЛОНДОН, 5 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 4 сентября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 3.23% и составила 2070.00 долларов США, цена на медь снизилась на 2.84% и составила 5849.00 долларов США, цена на свинец выросла на 1.28% и составила 2102.00 долларов США, цена на никель снизилась на 4.05% и составила 12570.00 долларов США, цена на олово снизилась на 1.43% и составила 18655.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 2.92% и составила 2427.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 26000.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 65000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.