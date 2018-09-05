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Гол Мхитаряна признан лучшим в «Арсенале»

Гол Мхитаряна признан лучшим в «Арсенале»
Гол капитана сборной Армении и полузащитника лондонского клуба «Арсенал» Генриха Мхитаряна в ворота лондонского «Челси» в матче второго тура чемпионата Англии признан лучшим голом «Арсенала» в августе по итогам голосования, проведенного на официальном сайте лондонского клуба.

Как передает «Арменпресс», в этой игре «Арсенал» проиграл «Челси» со счетом 2:3.


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