Трамп в сентябре будет председательствовать на встрече Совбеза ООН по Ирану

Президент США Дональд Трамп решил провести в текущем месяце встречу Совета Безопасности ООН по Ирану во время недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи организации. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, эту информацию подтвердили во вторник несколько дипломатических источников.

"Темой заседания будет Иран", - сказал собеседник агентства. Трамп выступит в качестве председателя встречи, так как в сентябре в Совбезе председательствуют США.

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли в своем заявлении сообщила, что Трамп примет участие в заседании СБ в качестве председателя, однако не уточнила, по какой именно теме будет заседание. "Президент Трамп планирует организовать встречу глав государств и правительств по глобальному вызову и председательствовать на сессии Совбеза по одному важному региональному вопросу, когда он посетит в конце сентября неделю высокого уровня сессии ГА ООН", - говорится в заявлении.