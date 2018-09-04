Лепс заявил, что коллекцию его икон оценивают в $25-35 млн

Выставка "Предивное искусство", где представлено около 200 икон из собрания певца, заслуженного артиста РФ Григория Лепса, пройдет в Государственном историческом музее с 5 сентября по 6 ноября. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, эксперты оценивают ее в $25-35 млн, сказал артист журналистам во вторник.

"Трудно определить [стоимость], кто-то [из экспертов] говорит $25 млн, кто-то - 35. Одна из самых больших коллекций в стране, а, может, и в мире", - сказал Лепс.

На выставке представлены иконописные работы, многие из которых никогда не демонстрировались публике. Певец собирал иконы в течение 20 лет. Он признался, что не всегда было легко получить тот или иной предмет для своей коллекции, но в итоге ему всегда удавалось уговорить владельца продать икону.

"У коллекционеров всегда есть такая вещь: "Вот эта икона не продается". Но есть "цена расставания", мы так ее называем. Если стоит, например, 100 рублей, то "цена расставания" будет 500", - сказал он. Бывали и обратные примеры, когда какая-то очень редкая икона доставалась "сравнительно несложно".

"Но в основном предметы иконописи - это такая отдельная тема для разговора. Они всегда имеют под собой определенную почву, определенные мотивы. Были предметы, когда их не было даже видно, они были абсолютно черные, как смоль, из-за времени, так как олифа темнеет", - поделился Лепс.

Он привел в пример один из экспонатов выставки. "Открыли" один глаз, поняли, что это классная вещь будет, принесли мне и сказали - $160 тыс. Хотя я не знал, что там. Сейчас я на нее не нарадуюсь. Я не был уверен, но чувствовал, наверное, когда покупал", - добавил артист. Есть в его коллекции и недорогие иконы, и за $1,6 млн.