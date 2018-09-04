В ООН заявили о создании ИГ системы закупки химических веществ

Террористическая группировка ИГ создала эффективную систему закупки химических веществ. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», об этом заявила во вторник представитель подразделения по предотвращению терроризма Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC) Ольга Ланченко.

Данное подразделение занимается борьбой с незаконным оборотом наркотиков, оружия, организованной преступностью, торговлей людьми и международным терроризмом.

"Масштабы применения самодельных взрывных устройств растут. Известно, что ИГИЛ создана эффективная система закупок химических веществ и других компонентов для взрывных устройств, и (группировка) изготавливает их в беспрецедентных масштабах", — заявила Ланченко, выступая на международной конференции "Противодействие незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом".

"Существуют исследования, которые показывают, что в поставки компонентов для СВУ "Исламскому государству"* было вовлечено 50 компаний из 20 стран", — добавила Ланченко.