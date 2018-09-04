В отношении Роберта Кочаряна в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде
Специальная следственная служба Армении приняла решение избрать в отношении второго президента Армении Роберта Кочаряна в качестве меры пресечения подписку о невыезде. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе ССС Армении.
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