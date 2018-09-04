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В отношении Роберта Кочаряна в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде

В отношении Роберта Кочаряна в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде

Специальная следственная служба Армении приняла решение избрать в отношении второго президента Армении Роберта Кочаряна в качестве меры пресечения подписку о невыезде. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе ССС Армении.




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