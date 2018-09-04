Наири Унанян со дня осуждения отбывает наказание в УИУ «Ереван-Кентрон»

Пенитенциарная служба министерства юстиции Республики Армения распространила разъяснение в связи с вопросом о местонахождении Наири Унаняна, приговоренного к пожизненному заключению.

Как сообщает Арменпресс, в заявлении отмечается: «В последнее время средства массовой информации активно распространяют информацию о местонахождении Наири Унаняна. В связи с вышеизложенным считаем необходимым сообщить, что Наири Унанян, который был приговорен к пожизненному заключению, был помещен в исправительное учреждение закрытого типа пенитенциарного учреждения «Ереван-Кентрон» министерства юстиции Армении, где он все еще отбывает наказание”.