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Наири Унанян со дня осуждения отбывает наказание в УИУ «Ереван-Кентрон»

Наири Унанян со дня осуждения отбывает наказание в УИУ «Ереван-Кентрон»

Пенитенциарная служба министерства юстиции Республики Армения распространила разъяснение в связи с вопросом о местонахождении Наири Унаняна, приговоренного к пожизненному заключению.

Как сообщает Арменпресс, в заявлении отмечается:  «В последнее время средства массовой информации активно распространяют информацию о местонахождении Наири Унаняна. В связи с вышеизложенным считаем необходимым сообщить, что Наири Унанян, который был приговорен к пожизненному заключению, был помещен в исправительное учреждение закрытого типа пенитенциарного учреждения «Ереван-Кентрон» министерства юстиции Армении, где он все еще отбывает наказание”.




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