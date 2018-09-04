Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 04-09-18

ЕРЕВАН, 4 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 4 сентября, курс доллара США вырос на 0.35 драмa и составил 483.73 драм. Курс евро сократился на 1.52 драмa и составил 559.10 драм. Курс российского рубля сократился на 0.03 драмa и составил 7.09 драм. Курс британского фунта сократился на 2.06 драмa и составил 620.05 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 23.80 драмa и составила 18663.51 драм. Цена серебра сократилась на 1.85 драмa и составила 225.9 драм. Цена платины сократилась на 53.29 драмa и составила 12255.2 драм.