Азиатские индексы - 04-09-18

ТОКИО, 4 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 4 сентября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.05% и составил 22696.90 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.12% и составил 1718.24 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 1.10% и составил 2750.58 пункта, а HANG SENG вырос на 0.94% и составил 27973.34 пункта.