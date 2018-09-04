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Азиатские индексы - 04-09-18

Азиатские индексы - 04-09-18

ТОКИО, 4 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 4 сентября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.05% и составил 22696.90 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.12% и составил 1718.24 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 1.10% и составил 2750.58 пункта, а HANG SENG вырос на 0.94% и составил 27973.34 пункта.




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