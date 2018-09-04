Танцуй, будто никто не смотрит: видео самых безбашенных брачных танцев среди птиц

В дикой природе у каждого животного свое уникальное поведение во время брачного периода, но эти южноамериканские птицы точно переплюнут всех.

На этом видео показаны чубатые поганки – одни из самых редких птиц в Южной Америке. Всего насчитывается около 800 представителей этого вида, из-за чего в 2012 году Международный союз охраны природы внес их в список животных, находящихся на грани полного исчезновения, передает Арменпресс.

Чубатые поганки живут в Патагонии – это южная часть Южной Америки. На кадрах показан их брачный ритуал – танцы. Это видео – отрывок из получасового документального фильма о чубатых поганках "Танго на ветру" (Tango in the Wind). Его сняли в 2017 году, чтобы рассказать о птицах больше и обратить внимание на угрозу их исчезновения.