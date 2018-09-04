Антилопа попала в лапы гепарда, но ее спасла гиена – видео

Очевидцы случайно засняли в сафари-парке интересный случай, как гиена умудрилась подарить свободу обреченной на смерть антилопе.

Этот инцидент произошел в Национальном парке Крюгера в Южной Африке. Как утверждает автор видео, леопард все утро пытался поймать себе антилопу, но ему это не удавалось. Однако в конце концов, одна из них совершила ошибку, передает Арменпресс .

На видео видно, как у мелководья стоит множество антилоп, а из кустов выпрыгивает леопард. Одна из них же поскользнулась и не смогла выбраться из воды, из-за чего оказалась в лапах хищника.

После удачной охоты леопард ушел, однако вскоре к водоему пришла гиена и заприметила сидящего недалеко хищника с обедом в зубах. Она решила отбить у леопарда антилопу и побежала в его сторону. Ему, естественно, пришлось отпустить жертву, чтобы иметь возможность дать бой гиене.



