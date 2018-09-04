Ариф Алви стал новым президентом Пакистана

Кандидат от правящей партии Пакистана "Техрик-е-Инсаф" ("Движение за справедливость", PTI) Ариф Алви был во вторник избран 13-м президентом страны, как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на неофициальные результаты голосования.

Голосование проходило в федеральном парламенте и в четырех провинциальных ассамблеях с 10.00 до 16.00 (08.00 — 14.00 мск). Ожидается, что официальные итоги выборов будут объявлены уже во вторник вечером.

Поскольку Пакистан — парламентская республика, пост президента является номинальным, а реальная власть сосредоточена в руках премьер-министра. Нынешняя конституция дает президенту Пакистана право назначать новые выборы, отправлять в отставку главу правительства и распускать парламент. При этом верховный суд может наложить вето на любое из этих решений.