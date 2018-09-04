В индийской Калькутте рухнул мост
17:21, 4 Сентябрь, 2018
По меньшей мере пять человек погибли в результате обрушения моста в индийском городе Калькутта (штат Западная Бенгалия), как передает Арменпресс, об этом сообщает во вторник телеканал India TV.
To day at 4o'clock Majherhat Bridge collapse in Kolkata. pic.twitter.com/dOYDayiVFg— Koushik Das (@Koushik35751872) 4 сентября 2018 г.
Сообщается, под завалами моста оказались один микроавтобус и несколько автомобилей.
По данным телеканала, на месте работают спасатели и медики, пострадавшие доставлены в ближайшую больницу.
Кроме того на месте обрушения моста работают пожарные расчеты.
Отмечается, что близлежащий госпиталь направил своих сотрудников для оказания помощи в спасательной операции.