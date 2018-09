В индийской Калькутте рухнул мост

По меньшей мере пять человек погибли в результате обрушения моста в индийском городе Калькутта (штат Западная Бенгалия), как передает Арменпресс, об этом сообщает во вторник телеканал India TV.

To day at 4o'clock Majherhat Bridge collapse in Kolkata. pic.twitter.com/dOYDayiVFg