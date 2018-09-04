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В индийской Калькутте рухнул мост

В индийской Калькутте рухнул мост

По меньшей мере пять человек погибли в результате обрушения моста в индийском городе Калькутта (штат Западная Бенгалия),  как передает Арменпресс, об этом сообщает во вторник телеканал India TV.

Сообщается, под завалами моста оказались один микроавтобус и несколько автомобилей.

По данным телеканала, на месте работают спасатели и медики, пострадавшие доставлены в ближайшую больницу.

Кроме того на месте обрушения моста работают пожарные расчеты.

Отмечается, что близлежащий госпиталь направил своих сотрудников для оказания помощи в спасательной операции.

 

 

 

 




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