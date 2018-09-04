Новый венчурный фонд Multi Group будет оказывать помощь ИТ-стартапам

В Армении создан венчурный фонд Multi Group, целью которого является предоставление финансовой поддержки стартапам. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил сегодня на пресс-конференции министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ашот Акопян.

Он сказал, что стартовый капитал венчурного фонда составляет 1 000 000 долларов.

“За последние три месяца мы провели многочисленные встречи с международными ИТ структурами, известными организациями с целью создания в Армении национального венчурного фонда. Мы представили идею создания фонда в Торонто, Лос-Анджелесе и Нью-Йорке и получили положительные отзывы”, - сказал он.

Акопян отметил, что министерство активно работает над созданием национального венчурного фонда.

По словам министра, министерство представили измененную версию законопроекта о предоставлении налоговых льгот для ИТ-стартапов для утверждения в аппарат премьер-министра.