Министр иностранных дел Армении принял генерального секретаря ОБСЕ

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 4 сентября принял генерального секретаря ОБСЕ Томаса Гремингера.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и общественной дипломатии МИД Армении, приветствуя гостя, министр иностранных дел сказал, что Армения ценит ОБСЕ как важную региональную платформу, и сотрудничество с организацией в разных сферах занимает особое место во внешнеполитической повестке Армении. Министр Мнацаканян подчеркнул готовность армянской стороны продолжать активное сотрудничество с ОБСЕ в рамках “Программы сотрудничества с Арменией”.

В ходе встречи собеседники обменялись мнениями о программах сотрудничества между секретариатом ОБСЕ и министерством иностранных дел Армении.

Представляя недавние внутриполитические события в Армении, глава МИД отметил, что одним из приоритетов нового правительства является продолжение процесса реформ, основанного на предоставленном народом мандате и направленным на обеспечение верховенства закона, справедливости, равных возможностей в экономической и социальной сферах, а также борьбы с коррупцией.

Министр Мнацаканян особо затронул один из приоритетов правительства, повестку в области развития, одним из основных направлений которого является инновация, в том числе в сферах творческого воспитания, промышленности, сельского хозяйства и т.д.

В контексте текущей деятельности, направленной на проведение внеочередных выборов, глава МИД Армении отметил важность активного и продуктивного сотрудничества с международными партнерами, направленного на организацию избирательного процесса на дольном уровне.

Глава МИД Армении и генеральный секретарь ОБСЕ также обсудили последние события в процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Стороны подчеркнули важность разрешения конфликта исключительно мирным путем в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ как единственного формата, имеющего мандат международного сообщества. В этом контексте министр иностранных дел заявил, что статус и безопасность Арцаха являются приоритетом для армянской стороны в переговорном процессе, но для того, чтобы процесс продвигался вперед, необходимо сформировать способствующую миру атмосферу. В этой связи глава МИД Армении подчеркнул неуклонное выполнение предыдущих договоренностей, прекращение нарушений режима прекращения огня и милитаристской риторики.