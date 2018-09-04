В ЮАР появились на свет первые в мире детеныши африканского льва, зачатые в результате экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), как передает Арменпресс, об этом сообщает The Sun.

Львята Виктор и Изабель, рожденные в центре сохранения дикой природы Укутула, чувствуют себя хорошо и готовятся к встрече с взрослыми особями.

"Это первая успешная реализация ЭКО у львов. Смысл заключается в том, чтобы улучшить наши знания, повысить уровень понимания больших кошек и быстро продвинуться в исследованиях", — заявила доктор Изабель Кайеальта, главный исследователь проекта.

За последние 25 лет численность африканских львов сократилась более чем на 60%.