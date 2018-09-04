В ЮАР родились первые в мире "львята из пробирки"
16:30, 4 Сентябрь, 2018
В ЮАР появились на свет первые в мире детеныши африканского льва, зачатые в результате экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), как передает Арменпресс, об этом сообщает The Sun.
Львята Виктор и Изабель, рожденные в центре сохранения дикой природы Укутула, чувствуют себя хорошо и готовятся к встрече с взрослыми особями.
"Это первая успешная реализация ЭКО у львов. Смысл заключается в том, чтобы улучшить наши знания, повысить уровень понимания больших кошек и быстро продвинуться в исследованиях", — заявила доктор Изабель Кайеальта, главный исследователь проекта.
За последние 25 лет численность африканских львов сократилась более чем на 60%.