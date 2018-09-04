Известны победители онлайн-конкурса #UcomRoaming

Сегодня были подведены результаты онлайн-конкурса #UcomRoaming, проведенного в Instagram в июле-августе 2018 года. Были отобраны 3 самые интересные, самые креативные фотографии, авторы которых опубликовали их на своих открытых страницах в Instagram, получили не менее 50 лайков, распространили их в Stories, отметив страницу @ucom_official, а в описательной части фотографий использовали хэштеги #UcomArmenia и #UcomRoaming. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Ucom.

Главный приз: iPhone 8 с 64 ГБ внутренней памяти получил Левон Амбарцумян из Ванадзора, который при объемном сочетании камней выложил слово “Ucom”, читаемое с определенной высоты, показав в кадре один из самых гармоничных армянских пейзажей.

Обладательница 2 места Джульетта Арутюнян из Арташата получила 150 ГБ мобильного интернета сроком на 6 месяцев. На 3 месте оказалась Лоретта Манукян из Еревана, получившая 50 ГБ мобильного интернета сроком на 6 месяцев.

“В общей сложности подписчики в Instagram-е использовали хэштег #UcomRoaming 541 раз. Хотя это не было предусмотрено правилами конкурса, мы решили подарить по 10 ГБ мобильного интернета абсолютно всем участникам конкурса. Участники, не являющиеся абонентами Ucom, получат номера телефонов, чтобы воспользоваться пакетом интернета в 10 ГБ в самой быстрой мобильной сети 4G+ в Армении”, - отметил директор по маркетингу и коммуникациям компании Ucom Тигран Сафарян.

Напомним, что участники должны были написать слово “Ucom” на работе, во время отдыха или где бы то ни было, каким бы то ни было способом, например: на песке, фруктами, карандашами и т.п., а затем опубликовать фотографию в соответствии с условиями онлайн-конкурса в Instagram.