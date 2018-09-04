ОДКБ играет ключевую роль в обеспечении безопасности Армении: вице-спикер Шармазанов

Вице-спикер НС Армении, сопредседатель парламентской комиссии по межпарламентскому сотрудничеству Армения-Беларусь Эдуард Шармазанов 4 сентября принял Чрезвычайного и Полномочного посла Беларуси в Армении Игоря Назарука.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, в ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся взаимного сотрудничества двух стран и развития межпарламентских связей.

Шармазанов подчеркнул важность сотрудничества законодательных органов на международных парламентских платформах, в частности, в рамках Парламентской ассамблеи ОДКБ.

«ОДКБ играет ключевую роль в обеспечении безопасности Армении», - сказал вице-спикер.

Шармазанов отметил, что в этом году в Ереване состоится международная научная конференция, посвященная 75-летию битв в Курске и Сталинграде. Посол в свою очередь подчеркнул важность организации этой конференции, добавив, что он обязательно примет участие в этом мероприятии.

Стороны также подчеркнули важность совместных шагов и инициатив, направленных на сохранение общих христианских и традиционных ценностей.