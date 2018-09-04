СМИ: Samsung представит новый складной смартфон до конца года

Южнокорейская корпорация Samsung представит новый складной смартфон до конца 2018 года вопреки слухам о том, что новинка до сих пор находится в разработке.

Как передает Арменпресс, об этом, как сообщает во вторник телекомпания CNBC, заявил глава подразделения IT и мобильных устройств Samsung Electronics Донг Джин Ко.

По данным телекомпании, презентация нового гаджета состоится на конференции разработчиков Samsung, которая пройдет в ноябре в Сан-Франциско. Информации о дате старта продаж пока не поступало.

Как отмечает CNBC, в отличие от обычных складных телефонов, в новом смартфоне можно будет согнуть экран.