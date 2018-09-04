Переставшим рожать жителям Южной Кореи предрекли угрозу КНДР

Ожидаемый уровень рождаемости в Южной Корее в этом году упадет до рекордно низкого уровня, что приведет к экономическому упадку. Как передает Арменпресс, об этом сказано в исследовании, проведенном по заказу Chosun Ilbo.

Эксперты прогнозируют падение рождаемости ниже коэффициента 0,96. Такой показатель соответствует рождаемости в обстановке военного времени.

«Для корейцев это станет психологическим шоком. Вероятно, это повлияет на предпочтительное число детей в семье, но может привести к еще более сильным темпам снижения», — считает соавтор исследования Ли Чул-хи (Lee Chul-hee).

Южную Корею ожидают проблемы в сферах здравоохранения и пенсионного обеспечения, считает экономист. Он предупреждает, что угроза нападения со стороны северного соседа станет более реальной, поскольку Сеулу будет все сложнее формировать армию.

Коэффициент рождаемости в Республике Корея падает с 1960-х годов. После окончания Корейской войны в 1953 году, страна столкнулась с бэби-бумом и ввела ограничения на количество детей в семье. Осложняет ситуацию глубокая патриархальность корейского общества, где родившая женщина сталкивается с дискриминацией при устройстве на работу.