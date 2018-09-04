Около трех тысяч детей вывезут из крымского Армянска, где произошел выброс

Порядка 3 тысяч детей, предварительно, предстоит вывести на время вынужденных каникул из города Армянска на севере Крыма, где произошел выброс химического вещества, сообщил глава парламента республики Владимир Константинов, передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что всех детей Армянска, где произошел выброс загрязняющего вещества в атмосферу, отправят отдыхать в санатории.

"Мы уже занимаемся размещением детей. Уже понятны цифры. Сейчас идет совещание, цифра – порядка 3 тысяч. Точная цифра сейчас уточняется. Мы эту проблему решим. Все это будет за счет государства. Вся эта работа в ближайшие дни будет завершена", — сказал Константинов журналистам.

По его словам, дети будут размещены в государственных санаториях. "Если мы столкнемся с дефицитом, будет разговаривать с частниками", — подчеркнул Константинов.