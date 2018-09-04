СМИ: число пострадавших из-за тайфуна в Японии возросло до 76 человек

Количество пострадавших в результате воздействия тайфуна "Джеби", который стал самым мощным за последние 25 лет, увеличилось до 76 человек, еще один человек погиб. Об этом во вторник сообщил телеканал NHK, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ранее сообщалось о пяти пострадавших. Жертвой стихии стал мужчина, который погиб в результате обрушения склада от сильного ветра в префектуре Сига. Сообщения о людях, получивших травмы, поступают главным образом из префектур Осака, Киото и Хёго.

К настоящему времени авиакомпании отменили почти 800 внутренних рейсов. Около 1 млн человек получили рекомендации покинуть свои дома и переместиться в эвакуационные центры. Кроме того, порядка 177 тыс. домов в разных районах страны остались без света в результате обрывов линий электропередачи.