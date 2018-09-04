Турция выступила за диалог с Грецией, несмотря на разногласия

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу высказался за диалог с Грецией, несмотря на имеющиеся между двумя странами разногласия, передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Это заявление Чавушоглу сделал в Измире на церемонии открытия отремонтированного здания генконсульства Греции, в которой принял участие глава греческого МИД Никос Котзиас.

Официальное открытие исторического здания генконсульства Греции в Измире было отложено в связи с арестом двух греческих военных в марте. Задержание военных было одной из самых острых проблем в отношениях Анкары и Афин в последние месяцы. После их освобождения 14 августа МИД Греции выразил надежду на развитие греко-турецких отношений и дружбы двух народов.

"В нашем регионе Турция и Греция являются ключевыми странами, мы представляем великие цивилизации. Не секрет, что у нас бывают дни, когда мы не можем договориться, иногда мы переживаем бурные дни, у нас есть разногласия. Мы бы не позволили принять в нашей стране путчистов, которые попытались бы устроить переворот в Греции. Но выход видим в сотрудничестве и диалоге с Грецией", — цитирует Чавушоглу телеканал NTV.

В свою очередь, Котзиас заявил, что Греция была "рядом с Турцией во время попытки переворота" в июле 2016 года.