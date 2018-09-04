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Некоторые участки трассы Север-Юг будут платными

Некоторые участки трассы Север-Юг будут платными

Некоторые участки трассы Север-Юг будут платными. Плата не будет превышать расходов на бензин при езде по нынешней дороге. Как передает «Арменпресс», об этом заявил на встрече с журналистами 4 сентября министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ашот Акопян, подводя итоги 100-дневной работы на посту. 

По его словам, он не против платных дорог, и эта практика применяется во всем мире, поскольку позволяет строить более качественные дороги.


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