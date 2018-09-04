Расчеты по внедрению в Армении единой пассажиро-перевозочной сети находятся на конечном этапе

Министерство транспорта, связи и информационных технологий Армении довело расчеты по внедрению в Армении единой пассажиро-перевозочной сети до конечного этапа. Как передает «Арменпресс», об этом заявил на встрече с журналистами 4 сентября министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ашот Акопян, подводя итоги 100-дневной работы на посту.

«Мы должны знать число перевозок по всем маршрутам в республике, включая меж- и внутриобластные и рейсы в Ереван. Мы должны также знать число перевозимых по всем маршрутам пассажиров, их распределение по различным параметрам и прочее, чтобы уточнить все условия и объявить конкурсы. Сейчас Министерство транспорта, связи и информационных технологий Армении довело расчеты по внедрению в Армении единой пассажиро-перевозочной сети до конечного этапа»,- заявил министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ашот Акопян.

По его словам, ситуация в области транспорта достаточно сложна, что связано и с состоянием дорог, и представителями хозсубъектов в данной сфере. По его словам, в сфере межобластных перевозок сегодня действуют 75 хозсубъектов, а межгосударственных – 27. «Неслучайно мы приняли идею единой маршрутной сети: наличие одного оператора, который будет обслуживать не отдельные, выгодные ему линии, но и всю область, на самом деле решит проблему», - заверил Акопян.

На вопрос, не приведет ли этот процесс к монополизации, Ашот Акопян ответил, что проблема монополизации возникла бы, если бы они передали всю сеть Армении одному оператору, чего делать Министерство транспорта, связи и информационных технологий Армении не собирается.