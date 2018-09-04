Водители ЮВО совершают 100 и 30 км марши по дорогам Армении в ходе проведения двусторонних ротных тактических учений

Военные водители российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, в рамках проведения двусторонних ротных тактических учений, приступили к отработке нормативов по вождению в колоннах по грунтовым и автомобильным дорогам в высокогорной местности.

В ходе учений более 300 водителей совершают 100 и 30 км марши на автомобилях КамАЗ, Урал и УАЗ по пересеченной местности, населенным пунктам и автомагистралям в сопровождении подразделения военной полиции и сотрудников военной автоинспекции Гюмрийского военного гарнизона.

На марше военнослужащие отрабатывают учебно-боевые задачи по перевозке и сопровождению военных грузов, личного состава, действиям в экстремальных ситуациях, в условиях применения условным противником оружия массового поражения, а также при стихийных бедствиях в высокогорных районах местности с крутыми поворотами, подъемами и спусками.

За передвижениями автомобильных колонн и корректировкой маршрутов движения между полигонами «Камхуд» и «Алагяз» наблюдают расчеты беспилотных летательных аппаратов.

Двусторонние ротные тактические учения в Закавказье проводятся под руководством командира соединения полковника Владимира Елканова в период с 20 августа по 15 сентября. Ежедневно в них принимают участие более 500 военнослужащих и задействовано около 100 единиц военной техники.