Цена барреля нефти марки Brent превысила $79 впервые с 10 июля

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,3%, до $79,15 за баррель, свидетельствуют данные биржи, передает Арменпресс со ссылкой на .

В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше $79 за баррель 10 июля.

На этом фоне российская валюта реагирует разнонаправленно. В частности, курс доллара подрос на 2 копейки - до 68,14 руб., а курс евро снизился на 34 копейки, до 78,8 руб.