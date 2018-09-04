Цена барреля нефти марки Brent превысила $79 впервые с 10 июля
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,3%, до $79,15 за баррель, свидетельствуют данные биржи, передает Арменпресс со ссылкой на .
В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше $79 за баррель 10 июля.
На этом фоне российская валюта реагирует разнонаправленно. В частности, курс доллара подрос на 2 копейки - до 68,14 руб., а курс евро снизился на 34 копейки, до 78,8 руб.
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