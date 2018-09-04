Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал заявление Роберта Кочаряна о возвращении в политику. Как передает «Арменпресс», в беседе с журналистами он сказал, что в парламентских выборах примут участие все, кто будет иметь на это право, в соответствии с законом.

«В парламентских выборах примут участие все, кто будет иметь на это право, в соответствии с законом, и выразит желание»,- сказал он.

На замечание о том, что некоторые силы начали вести пропаганду, хотя агиткампания еще не началась. Никол Пашинян ответил, что ИК не запрещает вести пропаганду вне избирательной кампании. «Пропаганда – ежедневная политическая деятельность, незапрещенная законом, так что, любая политическая сила, любой деятель может делиться своими идеями с населением»,- сказал он.