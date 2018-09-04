Это вопрос личных отношений: Никол Пашинян – о поздравлении Путина в адрес Кочаряна

Президент РФ Владимир Путин высоко оценивает человеческие связи с бывшими и нынешними лидерами различных стран. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян. Премьер-министр Армении Никол Пашинян по просьбе журналистов прокомментировал поздравление президента РФ Владимира Путина по случаю дня рождения второго президента Армении Роберта Кочаряна, в частности, по поводу наличия в поздравлении политического подтекста. Пашинян сказал, что рассматривает данный вопрос в плоскости личных отношений.

«Вообще, успев узнать Владимира Путина, могу сказать, что он высоко ценит человеческие связи с бывшими и нынешними лидерами различных стран. Вы видели недавно, что он присутствовал на свадьбе одного из высокопоставленных должностных лиц Австрии, несмотря на некоторую проблематику в отношениях с ЕС», — сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.