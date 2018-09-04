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В Риме обвалилась часть стен древнего Форума

В Риме обвалилась часть стен древнего Форума

Прямо на глазах у туристов рухнула часть древних стен Римского форума, сообщает "Италия по-русски", передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Пострадала стена, расположенная вблизи улицы Монте-Тарпео. Туристы, посещавшие памятник, не пострадали.

Район оцепила муниципальная полиция, пожарная служба проводит проверку.

 

 




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