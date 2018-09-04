В Риме обвалилась часть стен древнего Форума
Прямо на глазах у туристов рухнула часть древних стен Римского форума, сообщает "Италия по-русски", передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
Пострадала стена, расположенная вблизи улицы Монте-Тарпео. Туристы, посещавшие памятник, не пострадали.
Район оцепила муниципальная полиция, пожарная служба проводит проверку.
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