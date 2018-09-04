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Ким Чен Ын перестал появляться на публике

Ким Чен Ын перестал появляться на публике

Лидер КНДР Ким Чен Ын уже полмесяца не появлялся на публике, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Ранее северокорейские СМИ сообщали, что прежде Ким Чен Ын посетил с проверкой около 30 экономических объектов.

YTN напоминает, что пресса КНДР уже 15 дней не освещает деятельность главы государства, с тех пор как он 21 августа посетил предприятие, выпускающее медицинское оборудование, и принял участие в церемонии похорон экс-министра народных вооруженных сил Северной Кореи Ким Ён Чхуна.

 

 

 

 




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