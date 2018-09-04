Опубликована предварительная программа «Евразийской недели»

Официальный сайт выставок «Евразийская неделя» опубликовал программу. Как передает «Арменпресс», программа охватывает 3 дня, в нее включены 30 мероприятий по 3 основным направлением – стратегия, отрасли и бизнес.

Впервые «Евразийская неделя» пройдет в столице Армении.

«Евразийская неделя» - крупнейший международный деловой форум на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Начиная с 2016 года это ежегодное мероприятие проводится уже в третий раз. Форум нацелен на укрепление интеграции, рост экономического потенциала и расширение производственной кооперации стран ЕАЭС. Площадка форума служит развитию сети прямых B2B контактов и привлечению компаний третьих стран в качестве потенциальных потребителей и инвесторов для создания конкурентоспособной и экспортоориентированной продукции.

В фокусе внимания «Евразийской недели 2018» - налаживание субконтрактации, укрепление кооперационных связей на евразийском пространстве и стимулирование торговли с третьими странами.

В первый день – 22-го октября, состоятся открытие форума, пленарное заседание: «Реальный сектор экономики ЕАЭС: наращивание потенциала в условиях интеграции» Евразийский экономический союз, созданный на базе крепких экономических, трудовых и культурных связей, формирует качественное пространство новых возможностей для бизнеса.

Далее последуют обсуждения по таким актуальным темам, как устранение административных барьеров, облегчение процедур B2B и B2G взаимодействия, повышение эффективности транспортной инфраструктуры и внедрение цифровых решений – все это факторы благоприятного бизнесклимата и стимулы для развития реального сектора экономики ЕАЭС и роста экспортных возможностей. В рамках пленарного заседания представители Евразийской экономической комиссии, правительств стран Союза и эксперты обсудят достижения по созданию благоприятного бизнес-климата и меры, направленные на его дальнейшее совершенствование на пространстве ЕАЭС, укрепление производственных связей и создание привлекательных условий по их стимулированию, а представители бизнеса поделятся своим опытом работы в Союзе и видением того, какие шаги необходимо предпринять для повышения инвестиционного и экспортного потенциала ЕАЭС.

«Евразийская неделя» - коммуникационная площадка для представителей бизнеса, заинтересованных в новых партнёрах в создании кооперационных производств и субконтрактации.

ДЛЯ БИЗНЕСМЕНОВ ИЗ ТРЕТЬИХ СТРАН – это возможность выхода на рынки ЕАЭС, площадки для инвестиций, новых поставщиков.

ДЛЯ КРУПНЫХ КОМПАНИЙ - возможность расширить пул контрагентов и оптимизировать экономические показатели производства.

ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА – получить практические знания, как воплотить в жизнь успешные бизнес-проекты, на какие тренды ориентироваться, как развивать предприятие за счет цифровых технологий.

ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И ФИНАНСОВЫХ РЕГУЛЯТОРОВ – это повод обсудить пути углубления экономической интеграции в различных секторах экономики, в финансовой сфере, на общем рынке труда.

Буквально накануне проведения «Евразийской недели» в октябре 2018 года Ереван отметит 2800-летний юбилей. Это один из самых древних городов мира с богатой историей и особым колоритом. Отсюда видны снежные вершины Арарата, недалеко в горах распложено знаменитое озеро Севан, называмое «перевернутым небом».

Сам город полон исторических памятников, храмов и архитектурных достопримечательностей, таких, как древние развалины цитадели Эребуни, комплекс «Большой каскад» с изумительной красоты фонтанами, а также обелиски, музеи, парки и скверы. Столица Армении имеет интересный внешний облик: ее часто называют «розовый городом» из-за того, что большинство зданий здесь построены из туфа - камня этого оттенка.

За последние годы в Ереване появилось множество современных зданий, открыты новые бутики, рестораны и кафе, которые придали больше обаяния и шарма армянской столице. Ереван славится мягким климатом, в октябре здесь практически нет дождей, а температура редко пускается ниже +15 градусов. Разнообразие кафе, таверн и ресторанов Еревана позволят гостям попробовать множество блюд национальной кухни, продегустировать знаменитые на весь мир армянские коньяки и вина.