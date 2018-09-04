Армия Израиля арестовала еще 27 палестинцев на Западном берегу реки Иордан

Израильские военные арестовали в ночь на вторник на Западном берегу реки Иордан 27 палестинцев, подозреваемых в причастности к террористической деятельности. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"В течение ночи солдаты при поддержке полиции, пограничной полиции и Службы общей безопасности Израиля арестовали на Западном берегу 27 палестинцев, разыскиваемых по подозрению в причастности к террористической деятельности, массовому террору и насильственным действиям в отношении израильских гражданских лиц и солдат", - говорится в распространенном военными заявлении. Подозреваемые переданы для допросов в контрразведку, добавили в пресс-службе. Военные указали, что в ходе операции в различных районах Западного берега было конфисковано стрелковое оружие и три автомобиля.

Ситуация в зоне палестино-израильского противостояния обострилась в сентябре 2015 года. С тех пор в результате более чем 300 нападений с использованием холодного и огнестрельного оружия, взрывных устройств, а также наездов на пешеходов в Израиле и на Западном берегу реки Иордан были убиты более 50 израильтян и несколько иностранцев.