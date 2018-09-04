СМИ: 16 афганских силовиков погибли в столкновениях с талибами

По меньшей мере 16 сотрудников сил безопасности Афганистана погибли, 15 получили ранения в результате столкновений с боевиками радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) на востоке страны. Об этом во вторник сообщил телеканал "1ТВ",передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По его информации, радикалы атаковали один из уездов провинции Пактия в ночь на вторник. Бои продолжались до утра. Погибли 13 военнослужащих и три сотрудника полиции; 28 нападавших ликвидированы, девять ранены.

В последнее время наблюдается значительное укрепление позиций экстремистов в восточных и южных афганских провинциях, а также на севере республики. При этом все чаще полевые командиры и боевики движения "Талибан" присягают на верность террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).