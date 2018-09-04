Тарон Маргарян будет допрошен по делу о злоупотреблениях в фонде «Ереван»

Директор СНБ Армении Артур Ванецян уверяет, что по делу о злоупотреблениях в фонде «Ереван» будет допрошен и экс-мэр Еревана Тарон Маргарян. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал сам Артур Ванецян.

«День допроса определит следственная группа, это решение примет руководитель следственной группы»,- сказал Артур Ванецян.

По его словам, все вопросы целесообразности следственных действий определяются в следственной группе, и он в эти вопросы не вмешивается.

14-го июня Служба национальной безопасности Армении выступила с заявлением в связи со спецоперацией, проведенной в здании мэрии Еревана. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СМБ Армении.

Как отмечается в сообщении, от граждан В.Г. и А.Х. поступил сигнал о том, что должностные лица мэрии требовали дополнительную плату за предоставление разрешение на застройку, помимо установленных законом выплат. Чиновники, в частности, требовали заплатить крупные суммы фонду «Ереван».

Во время подготовки материалов выяснилось, что под указанным предлогом часть полученных на руки денег не вносилась на счет фонда, а попросту присваивалась.

На основании сообщения о преступлении возбуждено уголовное дело по ч.2 статьи 308 (злоупотребление должностными полномочиями, которое по неосторожности привело к тяжелым последствиям) и . 1.1 ч.2 статьи 178 (мошенничество, совершенное при помощи использования служебного положения). В рамках уголовного дела в кабинете фонда «Ереван», расположенном в здании мэрии, проведен обыск. Проводятся широкомасштабные оперативно-розыскные и следственные мероприятия, устанавливаются обстоятельства выманивания денег у граждан, расходования средств, цели, а также законность действий.

Проверки в фонде «Ереван» приближаются к стадии завершения. Об этом в беседе с журналистами сказал 19 июля, директор Службы национальной безопасности Республики Армения Артур Ванецян.

По его словам, масштабы проверок столь велики, что они продолжаются до сих пор.

Артур Ванецян при этом отметил, что бывший мэр Еревана Тарон Маргарян на данном этапе пока не был приглашен в Следственное управление СНБ РА, но будет приглашен.

Глава СНБ указал также, что предприятий бизнеса на имя Тарона Маргаряна не выявлено. Что же касается имущества экс-мэра, о котором речь шла в опубликованном недавно видеоматериале, по словам Ванецяна, помощник премьер-министра Армении по линии противодействия коррупции Арен Мкртчян передал эти материалы СНБ. «В настоящее время эти материалы изучаются, по ним также будут конкретные мероприятия», – сказал глава СНБ РА.

Тарон Маргарян подал в отставку с поста мэра Еревана 9 июля.