Макрон пожаловался детям на сложность президентства в демократической стране

Президент Франции Эммануэль Макрон пожаловался школьникам на сложность своей работы во время посещения колледжа Жюля Ренара во французском городе Лаваль. Об этом сообщает Le Figaro, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Макрон заявил, что у президента в демократической стране нет привилегий. «Я считаю, что это все-таки честь. Бывают дни, когда это кажется привилегией, а бывает и наоборот. Бывают легкие дни, а бывают и сложные», — отметил глава государства.

Он добавил, что президент не профессия. «Президент — это тот, кого выбрали, это мандат. Здесь необходимы навыки, как и в любой профессии, но нельзя точно сказать, что это профессия», — подытожил французский лидер.

Позиция Макрона по поводу президентства не сильно отличается от взглядов его предшественников, пишет Le Figaro. Ранее о сложности работы высказывались Франсуа Олланд и Николя Саркози.