Директор СНБ Армении Артур Ванецян ограничит свои интервью

Директор СНБ Армении Артур Ванецян не согласен с тем, что руководимая им служба успокоилась и новых разоблачений не последовало. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал сам Артур Ванецян.

По его словам, просто нет публикаций по поводу новых разоблачений.

«Я изначально говорил, что не принимаю публичной деятельности СНБ, однако в начале очень велик был интерес, была велика публичность. Уважаемые журналисты, приучайтесь потихоньку, что я не буду давать интервью, не буду показываться»,- сказал Артур Ванецян.

На вопрос, будет ли он рассказывать о делах, Артур Ванецян ответил: «О делах говорить буду, но в рамках допустимого».

Он уверил, что это его собственное решение. «Это не означает, что я не буду открыт, просто попытаюсь ограничиться, поскольку полагаю, что должность директора СНБ не столь публичная»,- сказал он.