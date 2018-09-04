Кандидатура Артура Ванецяна выдвинута на пост президента Федерации футбола Армении

Кандидатура директора СНБ Армении Артура Ванецяна была выдвинута на пост президента Федерации футбола Армении. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал сам Артур Ванецян.

По его словам, его кандидатуру выдвинули все клубы, принимающие участие в первенстве Армении по футболу. Артур Ванецян уверяет, что сможет эффективно совмещать исполнение обязанностей на обеих должностях. Не пострадают ни госбезопасность, ни футбол.

Артур Ванецян подчеркнул, что он изучил отрасль, имеет программы, которые представит в день выборов президента Федерации футбола Армении.

По его словам, он отдает приоритет развитию детско-юношеского футбола, чему он видит предпосылки. «Федерация футбола Армении – самодостаточная организация, при эффективном использовании того, что имеем, мы можем достичь серьезных результатов»,- сказал он.

По его словам, он уже встречался с руководителями клубов, принимающих участие в первенстве Армении по футболу.