Apple обнаружила производственный брак в iPhone 8

Корпорация Apple выявила дефект в небольшой части произведенных ею смартфонов iPhone 8 и готова его бесплатно устранить. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как следует из документа, речь идет о смартфонах данной модели, которые были проданы в период с сентября 2017 года по март текущего года в Австралии, Индии, Китае, США, Новой Зеландии и Японии. По данным Apple, у "небольшого процента" этих устройств материнские платы могут быть бракованными. Из-за этого смартфоны могут произвольно перезагружаться, прекращать работу и не реагировать на прикосновения к экрану или на попытки включить их.

Представители Apple предлагают владельцам смартфонов ввести серийный номер устройств на сайте, чтобы проверить, попадают ли они под данную программу. В Apple уточняют, что сервисная акция, которая будет продолжаться в течение трех лет с момента первых продаж iPhone 8, не затрагивает иные модели смартфонов, в том числе iPhone 8 Plus. В компании не намерены устранять иные возможные повреждения аппаратов, которые не относятся к указанному дефекту.